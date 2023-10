Azioni/bond: opportunità nel disordine globale

di Redazione Lapenna del Web

16 ott 2023 ore 10:03

Matteo Ramenghi - Chief Investment Officer UBS WM Italy, UBS Europe SE - ha segnalato che le condizioni dei mercati finanziari non sono complessivamente negative: gran parte delle asset class offre prospettive accettabili, soprattutto le obbligazioni.

In particolare, per quanto riguarda il mercato azionario, l'esperto ritiene che le valutazioni siano nel complesso ragionevoli anche se il buon andamento delle borse da inizio anno è stato guidato da un aumento dei multipli (per esempio il rapporto prezzo/utili) più che da un aumento degli utili. A suo avviso, ciò è vero soprattutto nel mercato statunitense e nel campo della tecnologia, che ha beneficiato delle aspettative sull’intelligenza artificiale.

In particolare, Matteo Ramenghi manifesta una preferenza per il settore dell’energia che non riflette gli aumenti già registrati dal prezzo del petrolio. Il settore energetico, (Indice MSCI ACWI Energy), spiega l'esperto, tratta a un multiplo degli utili attesi nel prossimo anno di 10x, vale a dire uno sconto del 12% rispetto alla sua media storica.

Matteo Ramenghi ritiene che in queso contesto, la performance delle obbligazioni è invece stata deludente, per via del tono rigoroso delle banche centrali, dell’aumento del prezzo del petrolio e dei conseguenti timori riguardo un nuovo aumento dell’inflazione. Secondo l'esperto i rendimenti rimangono troppo elevati per essere sostenibili nel medio termine, soprattutto in Europa. "Dovranno quindi scendere e poter cristallizzare oggi questi rendimenti attraverso bond di buona qualità con scadenze a medio termine rappresenta un’opportunità", spiega Matteo Ramenghi, perché le obbligazioni di buona qualità hanno poche probabilità di perdere valore se tenute a scadenza e, man mano che l’economia rallenta e l’inflazione scende, gli investitori inizieranno a posizionarsi per una riduzione dei tassi d’interesse, che ne dovrebbe far aumentare le quotazioni.

