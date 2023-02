Azionario: inizio anno in rally, ma attenzione a possibili revisioni degli utili

di Redazione Lapenna del Web

14 feb 2023 ore 10:34

Gilles Guibout - gestore del fondo AXA WF Italy Equity di AXA IM - osserva come i mercati azionari abbiano cominciato il 2023 in rialzo, dopo il calo di dicembre. I timori di una recessione, a suo avviso, sono stati spazzati via dopo che il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita mondiale e la Cina ha annunciato a sorpresa la riapertura dell’economia.

"Nelle prossime settimane, l’attenzione degli investitori continuerà a concentrarsi sui risultati societari annuali, che permetteranno di tastare il polso dell’economia reale," spiega Guibout. Secondo il gestore, anche se finora i warning sugli utili nel complesso non hanno sortito effetto, non si deve escludere, dopo il forte rialzo di gennaio, che ciò possa portare a una pausa, o addirittura a un leggero ritracciamento.

Per Gilles Guibout il quadro economico in miglioramento in Europa rafforza la prospettiva di un'ulteriore stretta monetaria. A suo avviso potrebbe essere difficile prevedere un'espansione dei multipli di valutazione, mentre allo stesso tempo è ancora troppo presto per prevedere una revisione generale delle previsioni sugli utili per il 2023.

Gilles Guibout sottolinea come in questo periodo più che mai sia importante mantenere una buona diversificazione del portafoglio. "Restiamo fedeli alla nostra strategia d'investimento, concentrandoci su società che combinano la capacità di adeguare i prezzi, avere visibilità e/o prospettive di crescita attraverso l'esposizione a temi di lungo termine, nonché una solida struttura finanziaria", spiega il gestore del fondo.

Infine, Guibout conclude dicendo che la sottoperformance delle mid e small cap potrebbe aver creato delle opportunità.

