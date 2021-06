Asia: sinonimo di miglioramento delle tecnologie esistenti e innovazione pura

Le società asiatiche si piazzano tra le prime creatrici al mondo di tecnologie disruptive. La Corea del Sud vanta una delle quote più alte al mondo di spesa per ricerca e sviluppo rispetto al PIL. Anche se l'innovazione può “gonfiare” le valutazioni delle società, permangono opportunità d'investimento

di Redazione Soldionline

11 giu 2021 ore 14:00

ARTICOLO SPONSORIZZATO

A cura di: Asian and Emerging Market Equities Team - Henley Investment Centre







Gli ingenti investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo si sono rivelati determinanti per la crescita e lo sviluppo delle società asiatiche. Dal 2000 nessun'altra regione è riuscita a pareggiare l'incremento della spesa in quest'area.

Nel 2018 le società con sede in Asia sono arrivate a rappresentare per la prima volta oltre due terzi di tutte le domande di brevetti, marchi commerciali e disegni industriali a livello internazionale. Tra le prime dieci società con richieste di brevetto in corso, solo due avevano sede al di fuori della regione*.

Storicamente, l'innovazione tra le società asiatiche è sempre partita dal miglioramento di tecnologie esistenti, una tendenza che ha sostenuto il modello di crescita delle esportazioni nella regione nei primi dieci anni del XXI secolo.

Tuttavia, nel corso del secondo decennio è emerso in modo sempre più evidente come le società asiatiche, piccole o grandi che siano, riscuotano un enorme successo mondiale nella creazione e nella gestione di tecnologie disruptive.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle economie più settentrionali della regione: Corea del Sud, Taiwan, Giappone e Cina. Come mostrato nel grafico sottostante, la Corea del Sud vanta una delle quote più alte al mondo di spesa per ricerca e sviluppo rispetto al PIL, con un incremento che è stato sostenuto con convinzione dalla politica del governo.

Misurare e valutare l'innovazione resta una sfida. Le società asiatiche continuano a fare i conti con un clima di scetticismo rispetto alla loro capacità di trasformare la spesa per ricerca e sviluppo in profitti. A tale riguardo, da parte nostra siamo più fiduciosi e riteniamo che la Corea del Sud sia un ottimo esempio di mercato in cui l'innovazione è sottovalutata.

Fonte: UBS, al 14 aprile 2021



Emblema dell'innovazione sudcoreana è Samsung Electronics, che nel 2020 ha consacrato quasi 18 miliardi di dollari USA a progetti di ricerca e sviluppo. Negli anni i suoi investimenti hanno prodotto innovazione in segmenti come la robotica, i chip di memoria e i display OLED, consentendole di sottrarre quote di mercato ai concorrenti e aumentare i profitti anno dopo anno.

Più interessante a nostro avviso, in quanto mostra come esporsi a innovazioni sottovalutate, è LG Corp, uno dei maggiori gruppi coreani, con controllate operanti in diversi settori, tra cui chimica, elettronica, telecomunicazioni, prodotti per la casa ed energia solare.

LG Electronics è un nome fisso nella classifica delle prime dieci società con richieste di brevetti in corso a livello mondiale, in un'ottica di sviluppo del suo portafoglio di articoli di elettronica di consumo intelligente.

Il suo investimento nella produzione di schermi OLED di grandi dimensioni le ha assicurato la supremazia globale nel segmento dei televisori OLED. Al punto che Samsung, prima al mondo per la vendita di TV, è costretta ad acquistare i suoi pannelli OLED da uno dei suoi principali concorrenti. Un po' come Apple, che deve acquistare da Samsung i componenti per l'iPhone.

Proseguendo con la nostra carrellata, LG Chem è un importante fornitore di materiali OLED brevettati, nonché uno dei più grandi produttori al mondo di batterie agli ioni di litio tradizionali. Con tutta probabilità l'offerta di batterie è destinata a rimanere limitata nel futuro prossimo, in ragione dell'accelerazione della domanda da parte dei produttori di veicoli elettrici (VE).

Anche LG Electronics è profondamente coinvolta nella rivoluzione dei veicoli elettrici. Ha acquisito esperienza nel campo della propulsione per VE e in quello dell'elettronica in-car e, di recente, si è tuffata in una joint venture con il produttore di veicoli per conto terzi Magna Corp. Secondo le attese, la JV è destinata a imporsi come partner industriale cruciale per società tecnologiche, come Apple, che vogliono penetrare nel settore dei VE senza farsi carico direttamente della produzione.

LG Corp detiene una partecipazione intorno al 30-35% in LG Chem, LG Electronics e LG Household, tutti titoli growth interessanti, presi singolarmente. Invece, come società holding, LG Corp scambia attualmente a uno sconto del 57% rispetto al valore combinato di queste partecipazioni, come illustrato nel grafico sottostante.

Aggiungendo tutti gli altri attivi, lo sconto rispetto al NAV si avvicina al 75%, per quella che è probabilmente una delle società meglio posizionate nel mondo dei veicoli elettrici.



LG Corp: il valore degli investimenti vale il doppio della capitalizzazione di mercato

Invesco e Bloomberg, al 16 aprile 2021. A puro titolo illustrativo.

Chaebol: ottime prospettive a lungo termine per le iniziative di ricerca e sviluppo

Quando si parla di holding, gli sconti non sono certo una rarità, specialmente se pensiamo alle diffuse apprensioni sulla governance quando si investe nei cosiddetti chaebol coreani (grossi gruppi a controllo familiare). Benché si possa sostenere che le strutture di ownership siano eccessivamente complicate e non sempre orientate al migliore interesse degli azionisti di minoranza, i leader aziendali hanno un orizzonte d'investimento a lunghissimo termine. E questo è un grande vantaggio sotto il profilo degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo.

I team dirigenziali investono nella crescita sul lungo periodo, senza dare troppo peso alle richieste spesso poco lungimiranti di taluni azionisti di minoranza.

La holding LG Corp probabilmente detiene un eccesso di liquidità, ma si è data da fare per distribuire dividendi pari a più del 50% degli utili della controllante, oltre a esibire un programma di riacquisto di azioni e l'impegno per ulteriori investimenti in aree quali l'energia pulita e l'intelligenza artificiale.

La maggiore riconoscenza degli investitori e i rendimenti per gli azionisti di minoranza, unitamente a un maggiore apporto da parte degli asset automobilistici in LG Electronics e LG Chem, ci portano a ritenere che lo sconto della holding potrà assottigliarsi ulteriormente sul medio periodo.

Convinzione in crescita per gli incubatori cinesi

La Cina è un'altra regione cruciale per l'innovazione, benché le opportunità di valorizzazione possano apparire meno evidenti rispetto alla Corea del Sud. Le cosiddette "platform company", come Alibaba e Tencent, investono ingenti somme in progetti di ricerca e sviluppo e incubano cospicui portafogli di start-up innovative.

Benché sia arduo individuare in maniera convincente gli attori destinati a emergere quali nuovi campioni indiscussi, reputiamo che investire nei portafogli delle suddette platform company possa offrire complessivamente rendimenti interessanti.

Un nome rispetto al quale nutriamo una certa convinzione è Youdao, una controllata di NetEase, società di giochi online che conosciamo molto bene. La società opera nel campo dei servizi di didattica online, un settore altamente concorrenziale, che però sembra avvicinarsi a un punto di flesso sotto il profilo della redditività.

Ciò che distingue Youdao dai concorrenti è la qualità del prodotto, frutto del forte orientamento tecnologico del management. La competenza di NetEase traspare dalle iniziative volte a esplorare la ludicizzazione della didattica, ovvero rendere lo studio più divertente e avvincente.

Idee come quelle di una penna che traduce le parole quando vi si passa sopra riflettono l'impegno per offrire agli studenti esperienze e risultati nettamente superiori rispetto ai prodotti concorrenti, in un mercato spesso troppo uniformato.

L'innovazione conta

In molti casi le società più innovative scambiano a premio. Tuttavia, rimanendo fedeli al nostro rigoroso approccio basato sulle valutazioni, è ancora possibile individuare attori innovativi sottovalutati, in Asia come negli altri mercati emergenti.

Rischi di investimento

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.

*Fonte: Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2020_848_annexes.pdf#annex2

Informazioni importanti

Il presente documento contiene informazioni fornite unicamente a scopo illustrativo e si rivolge esclusivamente ai Clienti Professionali e ai Soggetti Collocatori in Italia.

Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 22 aprile 2021, salvo ove diversamente specificato.

Le opinioni espresse da professionisti o da un centro di investimento d'Invesco si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire da quelle espresse da altri professionisti o centri d'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tutte le decisioni di investimento devono essere basate solo sui documenti di offerta legale più aggiornati. I documenti di offerta legale (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) specifico per fondo e classe di azioni sono disponibili gratuitamente sul nostro sito www.invesco.it e presso i soggetti collocatori.

“Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.”Pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.



EMEA 3351/2021