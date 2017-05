Tesoro, concambio del BTP Italia in scadenza a novembre 2017

di Edoardo Fagnani

23 mag 2017 ore 11:55

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per l’operazione di riacquisto sindacato del BTP Italia, cedola 2,15% e scadenza 12 novembre 2017 (Codice ISIN: IT0004969207). L'operazione è coerente con quanto contemplato nelle Linee Guida per la Gestione del Debito Pubblico 2017, considerato l’ampio volume in scadenza del BTP Italia in questione.

Contestualmente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato ai medesimi operatori il mandato per il collocamento sindacato di ulteriori tranche di uno o più titoli nominali che verranno selezionati tra i seguenti:

- BTP 4,50% 01/02/20 (Codice ISIN: IT0003644769)

- BTP 5,00% 01/03/25 (Codice ISIN: IT0004513641)

- BTP 6,50% 01/11/27 (Codice ISIN: IT0001174611)

- BTP 1,65% 01/03/32 (Codice ISIN: IT0005094088)

- CCTeu 15/07/23 (Codice ISIN: IT0005185456)

Tenuto conto delle condizioni di mercato, il giorno 25 maggio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze informerà il mercato quali titoli, tra quelli menzionati, saranno oggetto dell’emissione. Il medesimo giorno, previa valutazione delle condizioni di mercato, sarà eseguita l’operazione di riacquisto del BTP Italia nonché l’emissione delle tranche dei titoli prescelti.

L’ammontare riacquistabile del BTP Italia sarà indicativamente pari a 3 miliardi di euro.

