Tesoro, annullate le aste di titoli a medio-lungo termine del 13 dicembre 2017

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 18:06

Il Tesoro ha comunicato che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il giorno 13 dicembre 2017 non avranno luogo.

Al contrario, il ministero ha precisato che tutte le altre aste del mese di dicembre 2017 si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.

