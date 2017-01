Un 2017 «pesante» per i titoli di Stato (Il Sole24Ore)

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 07:52

Il Sole24Ore ha scritto che nel 2017 il Tesoro sarà impegnato con emissioni di titoli di stato per un ammontare stimato di circa 260 miliardi di euro.

Nel dettaglio, il ministero dell’economia e delle finanze si trova a dover fronteggiare titoli in scadenza (esclusi BOT e bond esteri) per un ammontare di circa 214 miliardi di euro, oltre a dover pagare interessi sul debito pubblico per 47 miliardi di euro, la cifra più elevata in Europa. “Si tratta del calendario di rimborsi più pesante dal 2010”, ha precisato il quotidiano finanziario.

Tuttavia, il Tesoro potrà contare sullo scudo fornito dal Quantitative Easing della BCE, che consentirà di ridurre ai minimi il costo delle emissioni, che, secondo le stime elaborate da Unicredit (mantenendo invariati i livelli attuali) sarà in media dell’1,5% sul medio-lungo termine (tra 2 e 50 anni ma con più emissioni sul lungo tratto).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.