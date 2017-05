di Mauro Introzzi

22 mag 2017 ore 10:45

Avvio di settimana tranquillo per il comparto obbligazionario di stato. Alle 10.30 il valore del differenziale tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco di pari scadenza è pari a 173, 3 punti in meno rispetto ai 176 punti della chiusura di venerdì.

Il rendimento del titolo italiano è pari al 2,11%, in calo rispetto al 2,125% della precedente chiusura.

