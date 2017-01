Spread Btp-Bund sotto i 165 punti

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 12:06

In leggera contrazione lo spread tra il Btp e il Bund con scadenza a 10 anni, in attesa del discorso del primo ministro britannico Theresa May su Brexit. La differenza di rendimento tra il titolo italiano (Btp dicembre 2026) e quello tedesco è scesa sotto i 165 punti, dai 166 punti della chiusura di ieri. Nel corso della mattinata il differenziale ha oscillato tra i 163 e i 166 punti. Il rendimento del decennale italiano è sceso all’1,85%.



CONSULTA: QUOTAZIONI BTP



Invariato lo spread tra il Btp e il Bund tedesco con scadenza a due anni, che si conferma ai 67 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp biennale è rimasto negativo e pari al -0,11%.

