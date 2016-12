JCI Capital: ridurre duration e peso dei Btp in portafoglio (MF)

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 07:38

Il quotidiano finanziario riprende un report di JCI Capital. Secondo gli esperti di quest'ultima al posto dei titoli decennali e trentennali è meglio focalizzarsi su scadenze più brevi, al massimo fino a cinque anni.

I portafogli andrebbero infatti modulati su duration più brevi, in attesa dei futuri sviluppi sul fronte dei tassi. I prossimi mesi, per JCI Capital, potranno essere molto difficili per l’Unione Europea, sia dal punto di vista economico che da quello politico. Le elezioni in Francia e Germania potrebbero infatti costituire elementi di incertezza.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.