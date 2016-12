Nel 2017 saranno emessi due Btp Italia

I titoli offerti avranno le stesse caratteristiche finanziarie di quelli già presenti sul mercato. Il prossimo anno andranno in scadenza due Btp Italia

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 21:01

Il Tesoro ha segnalato che anche nel corso del prossimo anno, il BTP Italia verrà riproposto attraverso due collocamenti, tendenzialmente uno in primavera e uno in autunno, per continuare ad offrire agli investitori retail sia uno strumento di protezione dei loro risparmi che la possibilità di reinvestire nei nuovi titoli la liquidità proveniente da due titoli in scadenza (aprile 2017 e novembre 2017).

I titoli offerti avranno le stesse caratteristiche finanziarie di quelli già presenti sul mercato: tasso cedolare reale annuo fisso, indicizzazione legata al tasso di inflazione nazionale, rimborso su base semestrale della rivalutazione del capitale e premio di fedeltà per gli investitori retail che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza.

La durata dei nuovi titoli sarà valutata in base alle condizioni della domanda e di mercato in prossimità del collocamento e potrà essere pari a 6 o 8 anni.

I collocamenti dei BTP Italia del 2017 continueranno ad essere aperti anche gli investitori istituzionali, in considerazione dell’ampio e continuo interesse mostrato per il titolo sia da operatori domestici che da investitori esteri.

Inoltre, il Tesoro nel 2017 si riserva di approfondire la possibilità di ricorrere ad operazioni straordinarie di gestione degli elevati importi in scadenza di BTP Italia mediante operazioni di riacquisto o concambio, valutando attentamente le modalità più opportune con cui intervenire, ove l’esito dell’analisi condotta sia favorevole a procedere in tal senso.