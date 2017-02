Marcolin emette un bond da 250 milioni di euro

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 14:59

Marcolin, società attiva nella produzione, nel design e nella distribuzione di occhiali da sole e da vista per primari brand di lusso, ha concluso l’emissione obbligazionaria di un senior secured non convertible bond per un valore complessivo di 250 milioni di euro; il titolo ha scadenza nel 2023.

L’emissione fa parte di una serie di operazioni di rifinanziamento e ricapitalizzazione annunciate da Marcolin, fra cui la creazione di una joint venture nell’eyewear di lusso con il gruppo LVMH, che entrerà nella nuova società come azionista di maggioranza attraverso un aumento di capitale. Contestualmente all’emissione, Marcolin ha firmato un accordo per l’apertura di una linea di credito revolving da 40 milioni di euro concessa da un pool di banche.

Marcolin è stata assistita da Latham & Watkins.

