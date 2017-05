La ripresa dell’inflazione ridà appeal al Btp Italia (Plus - Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

15 mag 2017 ore 07:07

L’inserto settimanale del Sole24Ore evidenzia come il ritorno dell’inflazione, balzata ai massimi dell’ultimo triennio con il tasso Foi all’1,4% possa favorire i Btp Italia. Secondo Plus l’inflazione attuale rende decisamente più competitivi i titoli indicizzati piuttosto che quelli ordinari a tasso fisso.

Nelle prossime ore il Tesoro collocherà l’undicesima tranche di Btp Italia e secondo l’inserto del Sole24Ore l’attuale livello di inflazione renderà lo strumento più interessante rispetto al Btp ordinario che scade nel maggio del 2023 (quello di pari scadenza) e che rende circa l’1,3%. Ma Plus, che consiglia la nuova emissione alla clientela, suggerisce comunque prudenza sui volumi. Meglio non esporsi eccessivamente perché un rialzo dei tassi senza un corrispondente rialzo dell’inflazione potrà penalizzare i prezzi del titolo a meno che il risparmiatore non voglia portare il bond a scadenza.

