Giallo Pimco: venduti i Btp? Noi neutrali (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

6 giu 2017 ore 07:16

Il quotidiano analizza le scelte dei grandi investitori internazionali sui titoli di stato italiani. Secondo quanto indicato da Pimco i rendimenti attuali (di circa il 2,28% per il decennale italiano alla chiusura di ieri) sarebbero “troppo bassi per compensare i crescenti rischi politici che corre l’Italia”.

Il Corriere scrive che la notizia — ripresa dall’agenzia Bloomberg — arriva “nel momento in cui un crescente numero di investitori internazionali ha messo in guardia sul fatto che l’Italia possa diventare la nuova area problematica dell’eurozona”. Anche gruppi come Jp Morgan e Barclays osservano che dopo l’accordo preliminare tra le forze politiche in merito alla nuova legge elettorale le chance di elezioni anticipate in Italia sono aumentate.

