Emissione obbligazionaria da Q&T

di Edoardo Fagnani

11 gen 2017 ore 11:12

Q&T, azienda attiva nella fornitura e installazione di beni strumentali per la realizzazione di progetti internazionali per lo sviluppo socio-economico dei paesi beneficiari, ha emesso un prestito obbligazionario, che è stato sottoscritto interamente da Hedge Invest SGR per conto di HI CrescItalia PMI Fund.

Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di euro, una durata di 5 anni dal 2016 al 2021 e, dopo un periodo iniziale di pre-ammortamento, sarà rimborsato su base trimestrale.

Le obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT Pro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.