CCTeu aprile 2025: rendimento fissato allo 0,46%

di Mauro Introzzi

29 nov 2017 ore 11:04

La Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta di oggi della terza tranche dei CCTeu 15 aprile 2025 (codice ISIN: IT0005311508) sono stati collocati titoli per un ammontare di 1,75 miliardi di euro, al massimo dell’ammontare previsto compreso tra gli 1,25 e gli 1,75 miliardi di euro.

Il titolo garantisce un tasso d'interesse semestrale lordo dello 0,342% (tasso lordo annuo 0,676%) e uno spread dello 0,95%.

La richiesta di titoli è stata di quasi 2,8 miliardi, che equivale a un rapporto di copertura (rapporto tra titoli richiesti e titoli offerti) di 1,6.

Il rendimento lordo è stato fissato allo 0,46% sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 101,57.

Nell'asta della prima tranche, tenutasi lo scorso 30 ottobre, furono collocati titoli per un ammontare di 3,5 miliardi di euro, al massimo dell’ammontare previsto compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro. La richiesta di titoli fu di quasi 5,48 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,56. Il rendimento lordo fu fissato allo 0,6%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,56.

Del CCTeu in questione sono in circolazione titoli per 6,3 miliardi di euro.

