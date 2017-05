Btp settembre 2044 e marzo 2047, i risultati delle aste

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 12:02

BTP 2044 e 2047, I RISULTATI DEL COLLOCAMENTO

La Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta di oggi della sedicesima tranche dei Btp 1° settembre 2044 e cedola del 4,75% (codice ISIN: IT0004923998) e della decima tranche del Btp 1° marzo 2047 e cedola del 2,7% (codice ISIN: IT0005162828) sono stati collocati titoli per un ammontare totale di 2,5 miliardi di euro. Il quantitativo si è posizionato al massimo della forchetta d’offerta, compresa tra 1,75 e 2,5 miliardi di euro.



BTP SETTEMBRE 2044: RISULTATI DELL’ASTA

Il Btp con scadenza gennaio 2044, di cui il Tesoro ha collocato la sedicesima tranche, ha ottenuto richieste per 1,77 miliardi ed è stato piazzato per un importo pari a 1,25 miliardi di euro con un rapporto di copertura (rapporto tra richiesta e assegnazione) di 1,41. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 124,84 il rendimento complessivo lordo è del 3,38%.

Del Btp in questione circolano titoli per un controvalore pari a 16,87 miliardi di euro.



Nell’asta del giugno 2016, in cui si è collocata la quattordicesima tranche, furono assegnati titoli per 742 milioni di euro a un prezzo di 147,41. Il rendimento complessivo lordo fu fissato al 2,44%.

BTP MARZO 2047: RISULTATI DELL’ASTA

Il Btp con scadenza marzo 2047, di cui il Tesoro ha collocato l'ottava tranche, ha ottenuto richieste per 2,14 miliardi ed è stato piazzato per un importo pari a 1,25 miliardi di euro con un rapporto di copertura (rapporto tra richiesta e assegnazione) di 1,71. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 88,73 il rendimento complessivo lordo è del 3,32%.

Del Btp in questione circolano titoli per un controvalore pari a 15,71 miliardi di euro.



Nell’asta dello scorso mese di febbraio, in cui si è collocata l'ottava tranche, furono assegnati titoli per 1,26 miliardi di euro a un prezzo di 86,82. Il rendimento complessivo lordo fu fissato al 3,43%.

