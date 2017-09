Btp settembre 2036, rendimento in diminuzione

di Edoardo Fagnani

13 set 2017 ore 12:18

La Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta di oggi della decima tranche del Btp con scadenza 1° settembre 2036 (ISIN IT0005177909 e tasso di interesse annuo lordo del 2,25%) sono stati collocati titoli per un ammontare di 1,5 miliardi di euro.

L’ammontare offerto si è collocato al massimo della forchetta indicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, compresa tra un miliardo e 1,5 miliardi di euro.



Le richieste relative al Btp con scadenza 2036 sono state pari a quasi a 2,45 miliardi di euro, con un tasso di copertura pari a 1,63. Il rendimento lordo è stato fissato al 2,74%, sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 92,99. Secondo le elaborazioni di Assiom Forex il rendimento netto del Btp è pari al 2,442%.



Nella precedente asta dello strumento in questione, tenutasi lo scorso aprile, furono collocati titoli per 2 miliardi di euro contro richieste pari a circa 2,9 miliardi di euro e un tasso di copertura pari quindi a 1,45. Il rendimento lordo venne fissato all’2,84%.



Del Btp in questione sono in circolazione titoli per 14,9 miliardi di euro.

