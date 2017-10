BTP Italia, il 13 novembre una nuova tranche: le caratteristiche

In arrivo la seconda emissione del Btp Italia del 2017, la dodicesima tranche per il titolo indicizzato all’inflazione dedicato ai piccoli risparmiatori.

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 10:29

Il periodo di collocamento sarà compreso tra lunedì 13 novembre e giovedì 16 novembre. La durata della tranche collocata sarà ancora pari a 6 anni, come nel collocamento di maggio.

BTP ITALIA: LE CARATTERISTICHE

La tranche in emissione presenterà le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), a cui si aggiunge il pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre (con la previsione di un floor in caso di deflazione) e rimborso unico a scadenza.

Confermanto anche il bonus fedeltà per chi acquista all'emissione durante la fase del collocamento e conserverà il titolo fino a scadenza.

Il tasso reale annuo minimo garantito per questa nuova emissione sarà comunicato al pubblico venerdì 10 novembre 2017.

BTP ITALIA: LE FASI DEL COLLOCAMENTO

Il titolo sarà collocato in 2 fasi distinte.

La prima partirà lunedì 13 novembre e terminerà il 15 novembre (salvo chiusura anticipata al 14 novembre) e sarà riservata ai risparmiatori individuali.

La seconda si svolgerà nella sola mattinata del 16 novembre e sarà riservata agli investitori istituzionali.

Per i risparmiatori privati non è previsto alcun tetto massimo,assicurando la completa soddisfazione degli ordini, come in tutte le precedenti emissioni. Al contrario, per gli istituzionali il collocamento potrebbe prevedere un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all’offerta finale stabilita dal Tesoro.

HIGHLIGHTS DEL BTP ITALIA

Di seguito le caratteristiche del BTP Italia.

Durata: 6 anni

Tasso reale annuo minimo garantito

Cedole semestrali calcolate sul capitale rivalutato

Recupero immediato dell'inflazione grazie alla rivalutazione del capitale corrisposta ogni sei mesi

Capitale nominale garantito a scadenza, anche in caso di deflazione

Premio Fedeltà per chi acquista all'emissione nella Prima Fase del collocamento e conserva il titolo fino a scadenza, riservato quindi ai risparmiatori individuali ed altri affini.

BTP ITALIA, LE PRECEDENTI EMISSIONI

In totale, in 5 anni, sono stati collocati BTP Italia per oltre 125,5 miliardi di euro, spalmati su 1,34 milioni di contratti circa.

Decisamente di successo i collocamenti a cavallo della fine del 2013 e l'inizio del 2014. A novembre 2013 furono emessi titoli per un controvalore di 22,27 miliardi, ad aprile 2014 per un controvalore di 20,56 miliardi.