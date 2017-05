Btp Indicizzati: le aste del maggio 2028 e del settembre 2041

di Mauro Introzzi

26 mag 2017 ore 11:24

La Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta di oggi della seconda tranche del Btp indicizzato all'inflazione europea con scadenza 15 maggio 2028 (ISIN IT0005246134 e tasso di interesse reale dell’1,3% annuo pagato semestralmente) e della ventiduesima tranche del Btp indicizzato all'inflazione europea con scadenza 15 settembre 2041 (ISIN IT0004545890 e tasso di interesse reale del 2,55% annuo) sono stati collocati titoli per un ammontare di 1,46 miliardi di euro. L’ammontare offerto si è collocato molto vicino al massimo della forchetta indicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze per le due emissioni e compresa tra 750 milioni di euro e 1,5 miliardi di euro.

ASTA BTP INDICIZZATI MAGGIO 2028

Del Btp in questione, che ha decorrenza 15 novembre 2016 e un tasso di interesse reale dell’1,3% pagato semestralmente, si collocava la seconda tranche. La richiesta per questi Btp è stata pari a 1,64 miliardi di euro e sono stati assegnati titoli per 984 milioni con un rapporto di copertura pari a 1,67. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 100,94 il rendimento lordo è pari all’1,21%.

Del Btp in questione circolano titoli per un controvalore di 3,98 miliardi di euro.

ASTA BTP INDICIZZATI SETTEMBRE 2041

Del Btp con scadenza 2041, che ha decorrenza 15 settembre 2009 e un tasso di interesse reale del 2,55% annuo, sono stati collocati titoli per un controvalore di 472 milioni di euro contro richieste per 876 milioni di euro. Il tasso di copertura è stato quindi pari a 1,86. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 115,2 il rendimento lordo è stato fissato all’1,78%.

Del Btp in questione circolano titoli per un controvalore di 8,68 miliardi di euro.

Nella ventesima tranche di collocamento del Btp indicizzato settembre 2041 (tenutasi lo scorso 25 novembre 2016) furono collocati titoli per un controvalore di 414 milioni di euro contro richieste per 683 milioni di euro. Il tasso di copertura fu quindi pari a 1,65. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 116,4 il rendimento lordo fu fissato all'1,74%.

