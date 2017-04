Btp indicizzati: le aste del maggio 2022 e del settembre 2032

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 11:37

La Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta di oggi dei Btp indicizzati con scadenza 15 maggio 2022 (ISIN IT0005188120) e 15 settembre 2032 (ISIN IT0005138828) sono stati collocati complessivamente titoli per un ammontare di 1,25 miliardo di euro, al massimo della forchetta indicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze per questi due collocamenti, compresa tra i 750 milioni e 1,25 miliardi di euro.

BTP INDICIZZATI MAGGIO 2022

Del Btp in questione, che ha un tasso di interesse reale dello 0,1%, si collocava l’ottava tranche. La richiesta per questi BTP è stata pari a 1,277 miliardi di euro e sono stati assegnati titoli per 738 milioni con un rapporto di copertura pari a 1,73. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 99,82 il rendimento lordo è pari allo 0,14%.

Del titolo in questione circolano titoli per un controvalore di 6,5 miliardi di euro.

Nell’asta precedente, la sesta (tenutasi lo scorso 23 febbraio), la richiesta fu pari a 1,62 miliardi di euro. Furono assegnati titoli per 784 milioni con un rapporto di copertura pari a 2,07. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 98,59 il rendimento lordo si attestò allo 0,37%.

BTP INDICIZZATI SETTEMBRE 2032

Del Btp in questione, che ha un tasso di interesse reale dell’1,25% pagato semestralmente, si collocava la dodicesima tranche. La richiesta per questi Btp è stata pari a 983 milioni di euro e sono stati assegnati titoli per 512 milioni con un rapporto di copertura pari a 1,92. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 98,53 il rendimento lordo è pari all’1,36%.

Del Btp in questione circolano titoli per un controvalore di 8,22 miliardi di euro.

