Il 29 novembre 2017 in asta solo il Btp decennale

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 18:03

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il 29 novembre 2017 sarà effettuata un’asta di un Btp con le seguenti caratteristiche:



Btp 1° agosto 2027

- decorrenza: 14 luglio 2017, undicesima tranche;

- scadenza: 1° agosto 2027;

- tasso di interesse annuo lordo: 2,05%;

- Codice ISIN: IT0005274805;

- ammontare nominale dell’emissione: da un minimo di 1,25 miliardi a un massimo di 1,75 miliardi di euro;

- Importo asta supplementare: 262,5 miliardi di euro.

Il Tesoro ha comunicato comunica che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, l’asta dei BTP a 5 anni in corso di emissione non avrà luogo.

