Btp agosto 2022, rendimento in asta in calo allo 0,58%

di Mauro Introzzi

30 ott 2017 ore 11:19

La Banca d’Italia ha comunicato che nell’asta di oggi della settima tranche dei Btp 1° agosto 2022 e cedola dello 0,9% annua (codice ISIN: IT0005277444) sono stati collocati titoli per un ammontare di 2,5 miliardi di euro, rispetto a una richiesta di circa 3,82 miliardi.

L’ammontare offerto si è collocato al massimo della forchetta indicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze e compresa tra 2 e 2,5 miliardi di euro. Il tasso di copertura (rapporto tra titoli richiesti e titoli offerti) è stato pari a 1,53, in calo rispetto all’1,65 del collocamento di settembre per la quinta tranche del titolo.

Il rendimento lordo è stato fissato allo 0,58%, pari a un prezzo di aggiudicazione di 101,5.

Nel precedente collocamento di settembre il rendimento lordo del titolo era stato fissato allo 0,83%, mentre le richieste erano state pari a quasi 4,12 miliardi di euro, in rapporto a un ammontare offerto massimo di 2,5 miliardi.

Del Btp in questione sono in circolazione titoli per un controvalore pari a 13,7 miliardi di euro.

