Le caratteristiche del BOT annuale in asta il 12 giugno 2017

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 18:11

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il 12 giugno 2017 sarà effettuata un’asta di un BOT con le seguenti caratteristiche:



Annuali

- scadenza: 14 giugno 2018;

- importo nominale dell’emissione: 6,5 miliardi di euro;

- giorni: 365.

- Codice ISIN: IT0005260010.



I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con offerte degli operatori espresse in termini di rendimento.

I titoli possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro.



Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato che il 14 giugno 2017 vengono a scadere BOT per 6,5 miliardi di euro, tutti relativi al titolo annuale.

Al 31 maggio 2017 la circolazione dei BOT era pari a 115.498,328 milioni di euro: 38.250 milioni di euro semestrali e 77.248,328 milioni di euro annuali.



Il Tesoro ha precisato che, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, non verrà offerto il BOT trimestrale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.