Aste Btp agosto 2039 e marzo 2047, in sensibile crescita i rendimenti

di Mauro Introzzi

13 feb 2017 ore 11:34

La Banca d’Italia ha diffuso i risultati del collocamento dei Btp con scadenza agosto 2039 e dei Btp con scadenza marzo 2047 (il primo alla diciottesima tranche, il secondo all’ottava), piazzati per un ammontare pari a 2,25 miliardi, il massimo del valore indicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e compreso tra un minimo di 1,5 e un massimo di 2,25 miliardi di euro.



Il Btp agosto 2039, con ISIN IT0004286966 e un tasso di interesse annuo lordo del 5%, è stato collocato per 986 milioni di euro rispetto a un importo richiesto pari a 1,73 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è quindi arrivato a 1,76. Con un prezzo di aggiudicazione di 127,15 il rendimento lordo complessivo è pari al 3,31%.

Nell’asta precedente, dello scorso 12 novembre 2016, furono collocati titoli per 553 milioni di euro rispetto a un importo richiesto pari a 1,07 miliardi di euro. Il rapporto di copertura fu di 1,93. Con un prezzo di aggiudicazione di 141,86 il rendimento lordo complessivo fu pari al 2,64%.

Del titolo in questione sono in circolazione strumenti per un controvalore di 20,32 miliardi di euro.



Il Btp marzo 2047, con ISIN IT0005162828 e un tasso di interesse annuo lordo del 2,7%, è stato collocato per 1,26 miliardi di euro rispetto a un importo richiesto pari a 2,26 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è quindi arrivato a 1,79. Con un prezzo di aggiudicazione di 86,82 il rendimento lordo complessivo è pari al 3,43%.

Nell’asta precedente, dello scorso 11 novembre 2016 furono collocati titoli per un ammontare di 1,31 miliardi di euro. Il Btp con scadenza marzo 2047 ottenne richieste per 1,8 miliardi. Il rapporto di copertura fu quindi pari a 1,37. Sulla base di un prezzo di aggiudicazione di 91,8 il rendimento complessivo lordo fu del 3,14%.

Del titolo in questione sono in circolazione strumenti per un controvalore di 14,21 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.