Annullata l'asta dei Btp indicizzati del 27 novembre 2017

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 17:48

Il Tesoro ha comunicato che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, l’asta dei BTP€i (Btp indicizzati all'inflazione europea) prevista per il 27 novembre 2017 non avrà luogo.

