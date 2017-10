Wall Street senza direzione. Brilla Adobe, scivola Apple

di Edoardo Fagnani

20 ott 2017 ore 06:51

Indici contrastati a Wall Street nel giorno del trentesimo anniversario del crollo del 1987, seduta in cui il Dow Jones perse in una sola giornata il 22% del suo valore.

Il Dow Jones è salito dello 0,02% a 23.163 punti. Variazione simile per l’S&P500 (+0,03% a 2.562 punti). Al contrario, il Nasdaq è sceso dello 0,29% a 6.605 punti. Balzo di Adobe Systems (+12,2% a 171,73 dollari): il colosso del software ha comunicato che l'esercizio 2018 registrerà ricavi e utili maggiori delle attese degli analisti. Chiusura decisamente negativa, invece, per Apple (-2,37% a 155,98 dollari), penalizzata dai timori di una domanda inferiore alle attese per il modello iPhone8.

Il prezzo del petrolio è sceso a 51,5 dollari al barile. L'oro è risalito a 1.290 dollari.

