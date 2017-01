Wall Street, sale solo il Nasdaq. Giù il petrolio

di Mauro Introzzi

9 gen 2017 ore 22:20

Seduta in territorio misto per i principali indici di Wall Street. Il Dow Jones si è allontanato dalla soglia psicologica dei 20mila punti scendendo dello 0,38% a 19.887 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha perso lo 0,35% a 2.269 punti. In positivo il Nasdaq, salito dello 0,19% a 5.532 punti.

In lieve rialzo l’oro, a 1.182 punti, mentre il petrolio ha perso quasi 4 punti percentuali a poco meno di 52 dollari al barile.

