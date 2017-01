Wall Street sale e il Dow ritenta la scalata ai 20mila. Balzo di Illumina

di Mauro Introzzi

10 gen 2017 ore 17:25

In rialzo Wall Street dopo quasi 2 ore di contrattazioni. Il Dow Jones sale dello 0,13% a 19.913 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,16% a quota 2.273 punti. In rialzo anche il Nasdaq, in salita dello 0,25% a 5.546 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare il balzo di Illumina (+16% circa). Il gruppo ha annunciato che si appresta a mettere in commercio una nuova macchina per l'analisi del Dna, in grado di ricostruire l'intera sequenza in un'ora, al prezzo di 100 dollari.

