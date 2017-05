Wall Street, nuovi massimi per Nasdaq ed S&P500

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 06:56

Indici in frazionale progresso a Wall Street nella seduta di ieri.

Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,69% a 6.205 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.217 punti. Chiusura positiva anche per l’S&P500 (+0,44% a 2.415 punti, con il nuovo massimo storico a 2.419 punti). Variazione simile per il Dow Jones che è salito dello 0,34% a 21.083 punti. Spicca il balzo di Best Buy (+21,5% a 61,25 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

Il prezzo del petrolio è crollato sotto i 49 dollari al barile. L'oro si è confermato a 1.260 dollari.

