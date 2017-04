Wall Street, indici senza direzione. Brilla Morgan Stanley, male IBM

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 07:18

Indici contrastati a Wall Street nella seduta di ieri.

Il Dow Jones ha subito una flessione dello 0,58% a 20.404 punti. In rosso anche l’S&P500 (-0,17% a 2.338 punti). Segno più, invece, per il Nasdaq, che ha guadagnato lo 0,23% a 5.863 punti. Giornata positiva per Morgan Stanley (+2,01% a 42,04 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali: il periodo si è chiuso con una crescita dei principali aggregati economici più ampia rispetto alle attese del consensus. Pessima giornata, invece, per IBM (-4,92% a 161,69 dollari).

Il prezzo del petrolio è sceso a 50,5 dollari al barile. L'oro è tornato a 1.280 dollari.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.