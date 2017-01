Wall Street in rialzo, in rosso General Electric

di Mauro Introzzi

20 gen 2017 ore 16:22

In rialzo i principali indici di Wall Street dopo un'ora circa di contrattazioni nella giornata dell'insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente Donald Trump. Il Dow Jones sale dello 0,43% a 19.818 punti mentre lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,41% a 2.274 punti. In rialzo dello 0,38% il Nasdaq a 5.561 punti.

In calo di un paio di punti percentuali General Electric. La conglomentara ha diffuso prima dell'avvio delle contrattazioni la sua trimestrale. Conti che non hanno convinto gli addetti ai lavori.

