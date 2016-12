Wall Street in calo nell'ultima del 2016

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 16:47

In ribasso Wall Street dopo quasi un'ora e mezza di contrattazioni. Il Dow Jones scende dello 0,13% a quota 19.795 punti mentre lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,25% a quota 2.244. Difficilmente, quindi, il primo raggiungerà entro fine 2016 la soglia psicologica dei 20mila punti. Un livello mediaticamente atteso da settimane.

In rosso anche il Nasdaq, in flessione dello 0,65% a quota 5.397 punti.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.