Wall Street in calo. FCA male anche oltreoceano

di Mauro Introzzi

12 gen 2017 ore 22:35

Chiusura in rosso per i principali indici di Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,32% a 19.891 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha registrato un calo dello 0,21% a 2.270 punti. Sulla stessa linea il Nasdaq, in flessione dello 0,29% a 5.547 punti. Stabile l’oro, a 1.196 dollari l’oncia mentre il petrolio è salito dell’1,5% a 53 dollari al barile.

Fiat Chrysler Automobiles ha pressoché replicato l’andamento tenuto a Piazza Affari, con un calo di poco inferiore a quello milanese (-16% circa). Il titolo del gruppo di Sergio Marchionne, sotto indagine per le emissioni dei suoi motori diesel da parte dell’Epa (United States Environmental Protection Agency, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente americana), ha perso a Wall Street il 10,28% a 9,95 dollari per azione.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.