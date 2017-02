Wall Street, il DOW torna sopra i 20mila punti. Male Amazon.com

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 22:13

Indici in rialzo Wall Street nell’ultima seduta della settimana, dopo la diffusione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti relativi al mese di gennaio.

Il Dow Jones è salito dello 0,94% a 20.071 punti. Performance positiva per l’S&P500 (+0,73% a 2.297 punti). Segno più anche per il Nasdaq che ha recuerato lo 0,54% a 5.667 punti. Chiusura decisamente negativa per Amazon.com (-3,54% a 810,2 dollari), dopo la diffusione dei risultati del quarto trimestre del 2016: gli operatori sono rimasti delusi dalle indicazioni sul giro d’affari per il trimestre in corso.

Il prezzo del petrolio si è confermato poco sotto i 54 dollari al barile. L'oro si è attestato a 1.220 dollari.

