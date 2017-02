Wall Street conferma la sua forza: ennesimo record per gli indici. Ok Apple

di Mauro Introzzi

13 feb 2017 ore 22:55

Wall Street in positivo, con i principali indici in buon progresso. Il Dow Jones ha bruciato al rialzo i suoi ultimi record, salendo dello 0,7% a 20.412 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha registrato un progresso dello 0,52% a 2.328 punti. Stesso progresso per il Nasdaq (+0,52%), che ha terminato a 5.764 punti.

Tra i singoli titoli da segnalare il record storico di Apple, in salita dello 0,89% a 133,29 dollari. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato da 133 a 150 dollari il loro target price sulla società.

Oro a 1.226 dollari l’oncia mentre il petrolio è sceso a 52,9 dollari al barile circa.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.