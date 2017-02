Wall Street ancora poco mossa. Balzo di Hasbro

di Mauro Introzzi

6 feb 2017 ore 17:09

Poco mossa Wall Street dopo quasi 2 ore di contrattazioni. Il Dow Jones sale di un minimo 0,02% a 20.075 punti mentre lo Standard & Poor's 500 perde lo 0,16% a 2.294 punti. In calo anche il Nasdaq, in flessione dello 0,08% a 5.662 punti.



Tra i singoli titoli da segnalare il balzo di Hasbro, in salita di quasi 15 punti. Il colosso dei giocattoli ha diffuso una trimestrale decisamente positiva, con conti migliori delle attese degli analisti.

