Wall Street, altri record per gli indici

di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 06:44

Chiusura positiva, con ennesimi record, per i principali indici americani nella seduta di ieri. Lo Standard & Poor’s 500 è salito dello 0,12% a 2,538 punti. A livello settoriale bene utility e immobiliari, mentre finanziari e tecnologici sono rimasti sotto pressione.

Il Dow Jones è salito dello 0,09% a 22.662 punti mentre il Nasdaq ha registrato un progresso dello 0,04% a 6.535 punti.

Tra i titoli da segnalare il progresso di 2 punti percentuali di Tesla. Gli analisti di Nomura hanno iniziato a coprire la società del produttore di auto elettriche con un giudizio “buy” (acquistare) e un target price di 500 dollari.

Brusco scivolone per Office Depot, in calo del 17.65%. La società ha abbassato le sue stime sul profitto dell’intero 2018 perché ha programmato di rilevare, per 1 miliardo di dollari, CompuCom Systems.

