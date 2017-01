Trump attacca Gm: produca in Usa o maxi-dazi (MF)

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 07:49

MF ha ripreso le dichiarazioni di Donald Trump contro General Motors.

Attraverso il suo account Twitter il presidente eletto statunitense ha ventilato la possibilità di imporre elevati dazi su alcune versioni della Chevrolet Cruze prodotte in Messico dal colosso di Detroit, che viene inviato ai concessionari statunitensi senza il pagamento delle tasse. Il quotidiano finanziario ha ricordato che già in campagna elettorale Donald Trump si era apertamente schierato contro le aziende che avevano delocalizzato parte della produzione in Messico.

A questo proposito, le dichiarazioni del presidente eletto statunitense hanno convinto Ford ad annullare un investimento da 1,6 miliardi di dollari in Messico e a destinare 700 milioni per migliorare l’impianto del gruppo nel Michigan.

