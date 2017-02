Tokyo positiva: il Nikkei ha guadagnato mezzo punto percentuale

di Edoardo Fagnani

8 feb 2017 ore 08:07

Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha messo a segno un progresso dello 0,51% a 19.007,5 punti.

Da segnalare il forte rialzo messo a segno da Asahi Glass (+9,13%), in scia a al miglioramento delle stime per l’esercizio in corso.

Al contrario, Fujitsu ha lasciato sul terreno il 3,93%; l’azionista di riferimento ha annunciato l’intenzione di vendere titoli per un ammontare di un miliardo di dollari.

