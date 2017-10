di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 08:16

Seduta invariata per Tokyo, che nelle sedute precedenti aveva toccato i massimi da due anni a questa parte. L'indice Nikkei, che raggruppa i primi 225 titoli della borsa del Sol Levante, ha chiuso a 20.629 punti, in rialzo dello 0,01%.

Tra i settori in calo quello dei finanziari e dei tecnologici.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.