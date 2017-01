Tokyo in rosso nel giorno della Bank of Japan: Nikkei -1,7%

di Edoardo Fagnani

In forte ribasso la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno l’1,69% a 19.041 punti. Pesante ribasso per NEC Corporation che ha perso il 17%, in scia al peggioramento delle stime sulla redditività per l’esercizio in corso.

Nessuna novità dalla Bank of Japan; l’istituto centrale giapponese ha confermato l’attuale politica monetaria e il piano di acquisto di bond e strumenti finanziari.

