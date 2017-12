Tokyo in positivo in scia al Pil del terzo trimestre

di Mauro Introzzi

8 dic 2017 ore 08:47

Chiusura positiva per la piazza borsistica di Tokyo, in rialzo in scia alla comunicazione di un Pil del terzo trimestre rivisto decisamente al rialzo. L'indice Nikkei ha messo a segno un progresso dell'1,4% a 22.811 punti.

In giornata l'ufficio di statistica nipponico aveva comunicato una revisione, ampiamente al rialzo, del Pil giapponese del terzo trimestre, cresciuto del 2,5% su base annua a fronte di una stima preliminare di 1,4%, e contro attese pari all'1,5%. Su base trimestrale, il Pil ha segnato una crescita di 0,6%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.