Tokyo in calo. Pesa ancora la Corea del Nord

di Mauro Introzzi

22 set 2017 ore 08:07

Chiusura in flessione per Tokyo, che corregge dopo aver toccato nella seduta precedente i massimi a 2 anni. L'indice Nikkei ha terminaro la seduta in calo dello 0,25% a 20.296,45 punti. A pesare i timori geopolitici relativi alla Corea del Nord dopo le ultime dichiarazioni, decisamente bellicose, del dittatore di Pyongyang, Kim Jong-un.

L'intera settimana di è chiusa invece lievemente in rialzo.

