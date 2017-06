di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 08:30

Seduta chiusa negativamente, quella odierna, per la borsa di Tokyo. Al termine di una giornata altalenante il Nikkei ha archiviato le contrattazioni in calo dello 0,26% a 19.832 punti.

Nella seduta il paniere dei primi 225 titoli della piazza giapponese è stato anche in territorio positivo.

