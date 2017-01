Tokyo chiude con un frazionale ribasso. Male Toyota

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 08:07

La borsa di Tokyo ha terminato la seduta odierna con un frazionale ribasso. L’indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,34% a 19.454 punti.

In difficoltà i titoli del settore automobilistico, dove spicca il ribasso subito da Toyota (-1,69%), in scia alla minaccia di Donald Trump di imporre pesanti dazi se l’azienda produrrà alcuni modelli in Messico.

