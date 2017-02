Titolo sotto la lente: Microsoft

Negli ultimi 3 anni il titolo Microsoft ha registrato una performance del 79,9% nettamente migliore del +27,7% realizzato dall'indice S&P 500; il trend del titolo è sempre stato impostato al rialzo se si eccettua una fase laterale tra novembre 2014 e ottobre 2015.

3 feb 2017 ore 11:39

MICROSOFT: PROFILO SOCIETARIO

Microsoft è la prima società al mondo nel comparto del software, dove sviluppa, produce ed è licenziataria di una gamma di prodotti molto ampia. Le soluzioni offerte variano da Sistemi Operativi per utenze retail e business fino ad applicativi (videoscrittura, fogli di calcolo), data base, internet browsers. I prodotti di Microsoft si sono imposti nel corso degli anni come un vero e proprio standard di mercato. La società partecipa attraverso capitale di rischio a diverse iniziative nel settore tecnologico ed ha, inoltre, debuttato all'interno del mercato delle consolle per video games.











MICROSOFT: ANALISI DEL TITOLO





Le azioni Microsoft fanno parte del paniere Dow Jones 30 dell'indice S&P 500. Microsoft mostra una rischiosità superiore alla media del mercato (beta maggiore di 1) indice dell'elevato livello di correlazione tra il proprio settore di attività e l'andamento dell'economia.

MICROSOFT: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Totale Ricavi 86.833,00 7,77 93.580,00 -8,83 85.320,00 Margine Operativo Lordo 32.971,00 -4,11 31.616,00 -13,23 27.434,00 Ebitda margin 37,97 ---- 33,79 ---- 32,15 Risultato Operativo 27.759,00 -34,58 18.161,00 11,13 20.182,00 Ebit Margin 31,97 ---- 19,41 ---- 23,65 Risultato Ante Imposte 27.820,00 -33,48 18.507,00 6,72 19.751,00 Ebt Margin 32,04 ---- 19,78 ---- 23,15 Risultato Netto 22.074,00 -44,76 12.193,00 37,77 16.798,00 E-Margin 25,42 ---- 13,03 ---- 19,69 PFN (Cassa) -62.506,00 -2,18 -61.142,00 -3,08 -59.259,00 Patrimonio Netto 89.784,00 -10,80 80.083,00 -10,10 71.997,00 Capitale Investito 27.278,00 -30,56 18.941,00 -32,75 12.738,00 ROE 24,59 ---- 15,23 ---- 23,33 ROI 101,76 ---- 95,88 ---- 158,44

Nel triennio 2014-2016 (l'esercizio chiude a giugno) Microsoft ha mostrato una diminuzione del fatturato dell'1,7% mentre il margine operativo lordo è sceso del 16,8% a seguito di una riduzione dei margini di quasi sei punti percentuale. Flessione anche per il risultato operativo (-27,3%) mentre il risultato netto è passato da 22,1 a 16,8 miliardi di USD (-23,9%). La redditività del capitale è diminuita a livello di ROE, passato dal 24,6% al 23,3%, mentre il ROI è salito dal 101,8% al 158,4%, in calo di oltre 3 miliardi la disponibilità di cassa, poco sotto quota 60 miliardi di USD.



MICROSOFT: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Microsoft 30,52 7,12 2,19% Oracle 18,63 3,51 1,49% Sap 34,16 4,50 1,35%



Commento: nel raffronto con le principali società operanti nel settore della produzione di software Microsoft risulta la più cara sia sulla base del multiplo Prezzo/Utile che del rapporto Prezzo/Patrimonio netto, buono il rendimento da dividendi, superiore al 2% ed il più elevato tra le società incluse nel campione.





MICROSOFT: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità :

- espansione nei web services e nel cloud computing - ingresso nei social network grazie alla recente acquisizione di Linkedin

- introduzione di nuove versioni dei prodotti di punta (Windows e Office)



Rischi :

- concorrenza dei prodotti open source sia nel segmento dei sistemi operativi (con Linux) che nei software applicativi (Open Office)





MICROSOFT: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati: - una crescita dei ricavi al 2% nel 2016-2017, in aumento al 6% nel biennio successivo che si riduce gradualmente fino al 3,5% di lungo periodo; - margini sulle vendite che passano dal 39,4% del 2016-17 al 41,5% del 2019-2020 e seguenti; - un ROI di lungo periodo del 333% Infine si prevedono un tax rate al 21,5% ed un payout stabile al 90%. I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 65,2 dollari che tende a crescere (ridursi) di 1,9 dollari per ogni punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.





MICROSOFT: DATI PROSPETTICI

Anno di valutazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Impieghi Capitale Circolante Netto -41.296,00 -42.041,74 -44.564,24 -47.460,92 -50.545,88 -53.325,90 Immobilizzazioni 54.034,00 56.510,65 59.133,32 62.179,81 64.987,56 67.307,69 Totale Impieghi 12.738,00 14.468,91 14.569,08 14.718,89 14.441,68 13.981,79 Fonti Indebitamento fin. netto -59.259,00 -58.685,86 -61.080,76 -63.678,12 -66.930,41 -70.537,80 Patrimonio Netto 71.997,00 73.154,77 75.649,84 78.397,01 81.372,09 84.519,59 Totale Fonti 12.738,00 14.468,91 14.569,08 14.718,89 14.441,68 13.981,79 Conto Economico Fatturato 85.320,00 87.026,40 92.247,98 98.244,10 104.629,97 110.384,62 Costi operativi 57.886,00 52.738,00 55.441,04 57.964,02 61.208,53 64.575,00 MOL 27.434,00 34.288,40 36.806,95 40.280,08 43.421,44 45.809,62 Ammortamenti e acc. 7.252,00 5.085,96 5.322,00 5.596,18 5.848,88 6.057,69 Risultato operativo 20.182,00 29.202,44 31.484,95 34.683,90 37.572,56 39.751,92 Proventi/oneri finanziari 0 294,86 299,42 311,9 326,52 343,67 Altri proventi/oneri -431 0 0 0 0 0 Risultato al lordo delle imposte 19.751,00 29.497,31 31.784,36 34.995,80 37.899,08 40.095,59 Imposte 2.953,00 6.341,92 6.833,64 7.524,10 8.148,30 8.620,55 Utile di Esercizio 16.798,00 23.155,38 24.950,73 27.471,70 29.750,78 31.475,04 * di cui utile di terzi 0 --- --- --- --- --- Utile netto 16.798,00 --- --- --- --- --- Flussi di Cassa Utile --- 23.155,38 24.950,73 27.471,70 29.750,78 31.475,04 Ammortamenti e acc. --- 5.085,96 5.322,00 5.596,18 5.848,88 6.057,69 Cash flow gestionale --- 28.241,34 30.272,72 33.067,88 35.599,66 37.532,73 Dividendi --- 21.997,62 22.455,65 24.724,53 26.775,70 28.327,54 Investimenti in immobilizzazioni --- 7.562,61 7.944,67 8.642,67 8.656,63 8.377,83 Investimenti in CCN --- -745,74 -2.522,50 -2.896,68 -3.084,96 -2.780,02 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Cash flow netto --- -573,14 2.394,90 2.597,36 3.252,29 3.607,39 Indici ROE % --- 31,65 32,98 35,04 36,56 37,24 ROI % --- 201,83 216,11 235,64 260,17 284,31 ROI(1-t) % --- 158,44 169,64 184,98 204,23 223,18 Debt to equity --- -0,8 -0,81 -0,81 -0,82 -0,83 Costo del debito % --- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tax rate % --- 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 Payout --- 95 90 90 90 90 Debt to equity --- -0,8 -0,81 -0,81 -0,82 -0,83 Rotazione CCN --- -2,07 -2,07 -2,07 -2,07 -2,07 Rotazione immobilizzazioni --- 1,54 1,56 1,58 1,61 1,64 Incidenza costi operativi % --- 60,6 60,1 59 58,5 58,5

