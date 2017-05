Stavolta, potrebbe cominciare dal Canada?

Segnaliamo che dal Canada arriva una crisi che ricorda altri episodi del recente passato, che si trasformarono rapidamente da locali a globali

Recce’d per mesi ha insistito a proporvi una serie di dati che noi giudichiamo essere clamorose anomalie di questa fase di mercato: lo scopo era chiarire che sotto una calma apparente si nasconde una tensione profonda, e molto forte, sui mercati finanziari internazionali in questo momento. Proprio stamattina ne avete due dimostrazioni, guardando all’indice della Borsa di Shanghai ed al prezzo del petrolio sul mercato Nymex. Ma noi oggi vogliamo portare alla vostra attenzione un dato che tutti hanno ignorato: e che potrebbe, per certi aspetti, portare alla mente episodi del passato come il famigerato Fondo di Mercato Monetario di BNP Paribas che nell’agosto del 2007 sospese i riscatti dei Clienti ed aprì, di fatto, la Grande Crisi dei mercati. Oggi, nel contesto di bassissima volatilità che caratterizza i mercati maggiori, è necessario prestare la massima attenzione a quello che succede in “periferia”, come ad esempio nel settore immobiliare del Canada. Non lo dice Recce’d, non preoccupatevi: questa volta, lo dice Blackrock, il gigante del settore dei Fondi Comuni tradizionali: che ci dice “sarebbe una follia!”.



"The focus now is on the potential for a systemic issue across the economy and it would be folly just to ignore that"

Di che cosa vi stiamo parlando? Del crollo della Società Finanziaria Home Capital, attiva nel settore dei mutui immobiliari, che vedete nel primo grafico qui sotto, e che il broker Edward Jones & Co. Commenta così:

The downward spiral of Home Capital Group Inc. could start to deflate Canada’s housing market, pushing down bank shares and the broader index, according to Edward Jones & Co. The mortgage lender’s woes will insert caution into property funding, Craig Fehr, Canadian investment strategist at Edward Jones, said in an interview in Toronto on Wednesday. This would slow the economy because of its outsized reliance on real estate and damp prospects for the bank-heavy S&P/TSX Composite Index, he said.

Il boom del mercato immobiliare in Canada, gonfiato dai tassi di interesse, artificialmente bassi come nel resto del mondo, è illustrato in modo efficace dai tre grafici più sotto: resta da capire se siamo di fronte ad una crisi locale oppure ad una crisi globale.

CONCLUSIONE Recce’d segnala che dal Canada arriva una crisi che ricorda altri episodi del recente passato, che si trasformarono rapidamente da locali a globali

