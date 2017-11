Starbucks, ricavi sotto le attese nel quarto trimestre 2016/2017

di Edoardo Fagnani

Starbucks ha chiuso il quarto trimestre dell’esercizio 2016/2017 con ricavi per 5,7 miliardi di dollari, in leggera flessione rispetto ai 5,71 miliardi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Le vendite a parità di punti vendita sono cresciute del 2%. Il trimestre si è chiuso con un utile netto di 788,5 milioni di dollari, in calo rispetto agli 801 milioni del quarto trimestre del 2015/2016. Tuttavia, l’utile per azione si è confermato a 0,54 dollari. Escludendo le voci straordinarie, l’utile per azione sarebbe stato di 0,55 dollari. Le stime degli analisti indicavano un utile per azione di 0,55 dollari e un fatturato di 5,81 miliardi.

Inoltre, il management ha annunciato l’intenzione di vendere il marchio Tazo a Unilever.

