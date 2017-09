Stabili i future USA. Brilla GoPro

di Edoardo Fagnani

7 set 2017 ore 14:58

Invariati i future a Wall Street a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni, dopo le indicazioni della BCE in materia di politica monetaria. Il derivato sul Dow Jones e quello sull’S&P500 sono stabili. Senza variazione anche il future sul Nasdaq100 (+0,3%).

Previsto un avvio di seduta brillante per GoPro (+13,5% in preapertura), dopo che i vertici dell’azienda hanno migliorato le stime sull’utile per azione per il trimestre in corso.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.