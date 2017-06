Spagna, Santander verso il salvataggio del Banco Popular (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

7 giu 2017 ore 08:04

Secondo quanto riporta il quotidiano si starebbe profilando una soluzione privata per il Banco Popular. L’istituto ha bisogno di liquidità e almeno 3-4 miliardi di capitale per evitare una risoluzione, con relativo bail in che coinvolga soci e obbligazionisti nelle perdite. Secondo La Repubblica - che riprende voci rilanciate da Blomberg - la soluzione potrebbe essere “un matrimonio di convenienza” con Banco Santander, colosso basco che potrebbe aumentare il proprio capitale di 5 miliardi e poi annettersi il rivale.

La fusione nel Santander comporterebbe la vendita forzosa di centinaia di agenzie in sovrapposizione. In alternativa il gruppo potrebbe interessare a Sabadell, Bankia o Bbva.

